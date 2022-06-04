В аварии на трассе Екатеринбурге – Серов погибли четыре человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью на 175 километре трассы Екатеринбурге – Серов произошла авария, в которой погибли четыре человека: два водителя и два пассажира. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.По предварительным данным, водитель «Skoda Octavia» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался «Volkswagen Passat». В результате столкновения водитель «Skoda» и его пассажир, а также водитель и пассажирка «Volkswagen» скончались от полученных травм до приезда медиков.Оба водителя в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, подчеркнули в ГИБДД.Известно, что водитель «Skoda» был лишён права управления автомобилем на 18 месяцев в 2021 года за вождение в состоянии опьянения.