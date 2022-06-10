Прокуратура начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка в Каменске-Уральском
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка её сверстницами. По предварительным данным, инцидент произошёл 3 июня.
По данным паблика «Инцидент Екатеринбург», знакомые девочки-подростка заманили её в беседку, где стали издеваться. После этого, по ещё не подтвержденным данным, одна из сверстниц стала снимать происходящее на телефон, после чего разослала видео знакомым пострадавшей девочки.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, личности девочек уже установленный. В текущий момент выясняются обстоятельства происшествия.
«Будет установлена степень тяжести причиненного школьнице вреда здоровью», – рассказали в ведомстве.
По данным паблика «Инцидент Екатеринбург», знакомые девочки-подростка заманили её в беседку, где стали издеваться. После этого, по ещё не подтвержденным данным, одна из сверстниц стала снимать происходящее на телефон, после чего разослала видео знакомым пострадавшей девочки.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, личности девочек уже установленный. В текущий момент выясняются обстоятельства происшествия.
«Будет установлена степень тяжести причиненного школьнице вреда здоровью», – рассказали в ведомстве.
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В Каменске-Уральском прокуратура проверяет информацию об издевательствах над воспитанниками детдома
09 июня 2022
09 июня 2022