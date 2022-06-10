Прокуратура начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка в Каменске-Уральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка её сверстницами. По предварительным данным, инцидент произошёл 3 июня.По данным паблика «Инцидент Екатеринбург», знакомые девочки-подростка заманили её в беседку, где стали издеваться. После этого, по ещё не подтвержденным данным, одна из сверстниц стала снимать происходящее на телефон, после чего разослала видео знакомым пострадавшей девочки.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, личности девочек уже установленный. В текущий момент выясняются обстоятельства происшествия.«Будет установлена степень тяжести причиненного школьнице вреда здоровью», – рассказали в ведомстве.