На свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Вчера в Свердловской области на 70 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган столкнулись легковой автомобиль «Toyota Corolla» и грузовик «Газель». В результате аварии пострадали оба водителя.
По предварительным данным, 48-летний водитель «Toyota» выехал на встречную полосу, где ехала «Газель». Грузовиком управлял 68-летний мужчина. Он перевозил фрукты. От удара «Газель» вытолкнуло в кювет.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водители были доставлены с травмами различной степени тяжести в больницу Каменска-Уральского.
По предварительным данным, 48-летний водитель «Toyota» выехал на встречную полосу, где ехала «Газель». Грузовиком управлял 68-летний мужчина. Он перевозил фрукты. От удара «Газель» вытолкнуло в кювет.
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, водители были доставлены с травмами различной степени тяжести в больницу Каменска-Уральского.
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