В Екатеринбурге полуторагодовалая малышка чуть не выпала из окна

«На место по указанию дежурного территориального ОВД незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, а также специалисты МЧС», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Чкаловском районе из окна дома по улице Альпинистов чуть не выпала полуторагодовалая девочка. Она осталась в квартире вместе с братом без присмотра в то время, как рама окна была открыта.Теперь в отношении матери детей сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. Семью поставили на профилактический учёт.Инцидент произошел 5 июня вечером, около 19.30. Тогда местные жители заметили в окне третьего этаже маленькую девочку, стоявшую на подоконнике возле открытой рамы. Очевидцы сразу сообщили о происходящем в полицию.Так как правоохранителям двери никто не открыл, спасателям пришлось проникать в квартиру через открытое окно. Как оказалось, дети находились дома одни. Их доставили в отделение полиции до выяснения обстоятельств.Позже выяснилось, что в тот вечер женщина ушла на работу, а за детьми должен был присмотреть её сожитель. Однако мужчина решил сходить в магазин. В это время полуторогодовалая девочка забралась на подоконник.