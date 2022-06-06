Уральцы спасли лося из зыбучих песков в Качканаре
Происшествия
Скрин видео со страницы издания "Качканарский рабочий" в Vk.com
В Качканаре рабочие ЕВРАЗ КГОК, местные жители и ветеринары спасли молодого лося, застрявшего в зыбучих песках. Трогательную историю рассказали на своей странице в соцсетях журналисты издания «Качканарский рабочий».
Все началось с того, что в местных качканарских пабликах появилась информация о том, что в песках шламохранилища увяз лось. При этом речь идет о закрытой территории предприятия ЕВРАЗ КГОК.
Егерь Алексей Кирдяшкин вместе с рабочими предприятия и и.о. начальника цеха Акиндином Карскановым приняли непосредственное участие в спасении обессиленного животного. Болотоход же предоставили метсные жители - Кирилл Санников и Иван Власов, а уколы с витаминами и глюкозой увязшему лосю ставили ветеринары местной лечебницы Марина Патласова и Мария Тользина.
Журналисты «Качканарского рабочего» обещают рассказать подробности истории в своем ближайшем выпуске.
Все началось с того, что в местных качканарских пабликах появилась информация о том, что в песках шламохранилища увяз лось. При этом речь идет о закрытой территории предприятия ЕВРАЗ КГОК.
Егерь Алексей Кирдяшкин вместе с рабочими предприятия и и.о. начальника цеха Акиндином Карскановым приняли непосредственное участие в спасении обессиленного животного. Болотоход же предоставили метсные жители - Кирилл Санников и Иван Власов, а уколы с витаминами и глюкозой увязшему лосю ставили ветеринары местной лечебницы Марина Патласова и Мария Тользина.
Журналисты «Качканарского рабочего» обещают рассказать подробности истории в своем ближайшем выпуске.
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