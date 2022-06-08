На стройплощадке на ЖБИ в Екатеринбурге нашли труп охранника
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
На ЖБИ в Екатеринбурге нашли труп на стройплощадке. По информации СМИ, умерший 50-летний мужчина был охранником строящегося объекта на улице Рассветной.
В пресс-службе свердловского Следственного комитета рассказали, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
По данным портала Е1, жители ближайших домов минувшей ночью не слышали никакого шума или криков.
В пресс-службе свердловского Следственного комитета рассказали, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
По данным портала Е1, жители ближайших домов минувшей ночью не слышали никакого шума или криков.
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