На стройплощадке на ЖБИ в Екатеринбурге нашли труп охранника

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На ЖБИ в Екатеринбурге нашли труп на стройплощадке. По информации СМИ, умерший 50-летний мужчина был охранником строящегося объекта на улице Рассветной.В пресс-службе свердловского Следственного комитета рассказали, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося.По данным портала Е1, жители ближайших домов минувшей ночью не слышали никакого шума или криков.