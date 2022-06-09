В екатеринбургском Кольцово автомобиль отбросило после столкновения на пешеходов: пострадали две пенсионерки

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодня в полдень в поселке Кольцово в Екатеринбурге после столкновения по касательной автомобиль отбросило на пешеходов. В результате ДТП две пенсионерки госпитализированы.По данным екатеринбургской ГИБДД, на перекрестке улиц Спутников и Бахчиванджи автомобили Saab и Toyota столкнулись – первый ехал со стороны аэропорта и повернул на Спутников, Toyota же ехала прямо.В итоге последнюю от удара отбросило на тротуар, где находились пешеходы – двух пенсионеров 1954 и 1958 годов рождения отвезли в больницу с разными травмами.Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.