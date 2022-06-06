В екатеринбургском поселке Горный Щит обрушилась стена жилого дома
Происшествия
Скрин видео: Александра Сергеева / vk.com / E1
Сегодня ночью спокойствие жильцов жилого дома в Горном Щите прервало внезапное обрушение части стены. ЧП случилось на улице Московской, 2а. В момент происшествия в той части дома, где рухнула стена, спала бабушка-инвалид, по данным ее родственников, она не пострадала.
Мужчина рассказал, что пытался бороться с трещиной в этой части стены, однако никаких результатов это не принесло. Сам он живет в этом доме и ухаживает за своей бабушкой-инвалидом.
Этот дом не является домом под снос, по крайней мере, журналисты не нашли его в списках домов под расселение до 2025 года. Изменится ли что-то после инцидента – неизвестно.
«Всё произошло в час ночи. Никто, слава Богу, не пострадал. Часть жильцов в это время спали, у меня друг только вышел на улицу, через 10 минут слышу, будто что-то большое в подъезде упало. Выхожу, вокруг тишина. Соседи на улице в этот момент были, звонят, спрашивают: «Вы живые?» Мы отвечаем: «Да, а что случилось?» У вас, говорят, стена обрушилась», - рассказал житель поврежденного дома порталу Е1.
Мужчина рассказал, что пытался бороться с трещиной в этой части стены, однако никаких результатов это не принесло. Сам он живет в этом доме и ухаживает за своей бабушкой-инвалидом.
Этот дом не является домом под снос, по крайней мере, журналисты не нашли его в списках домов под расселение до 2025 года. Изменится ли что-то после инцидента – неизвестно.
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