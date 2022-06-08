В Первоуральске за рулём своей машины умер водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Первоуральск сегодня посреди дня умер мужчина. Ему стало плохо, когда он ехал на своей машине «KIA» по одной из городских улиц. Водитель успел прижаться к обочине и затормозить, прежде чем потерял сознание, но сколько времени просидел без помощи — неизвестно.По сообщению пользователей ВК-группы «Инцидент. Первоуральск», на мужчину, недвижно сидящего за рулём иномарки, обратили внимание сотрудники компании «Газекс». Они и вызвали «Скорую помощь». Медики на их вызов примчались очень быстро — всего за три минуты. Но даже такая оперативность не помогла.Как свидетельствуют очевидцы, прибывшие врачи пытались на месте реанимировать водителя «KIA». Они сделали ему массаж сердца, провели ещё ряд необходимых процедур. Тщетно! Свою машину мужчина покинул в мешке для трупов.