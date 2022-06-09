Сотрудники полиции и МЧС Каменска-Уральского «заминировали» школу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Руководство среднеобразовательной школы №19 Каменска-Уральского получило сообщение, что здание заминировано. Учеников и преподавательский состав срочно эвакуировали, а директор вызвала специальные службы, позвонив по номеру «112».На улицу Мусоргского, где находится здание школы, съехались полиция, пожарные машины, кареты «Скорой помощи». Здание школы оцепили бойцы «Росгвардии». А после этого этажи школы обошёл кинолог с собакой. Только в отличие от большинства подобных случаев особого напряжения и встревоженности на лицах сотрудников различных ведомств не было заметно. И оно понятно, ведь минирование школы №19 в Каменске-Уральском было заранее запланировано.При помощи учебного «минирования» удалось проверить готовность руководства образовательного учреждения к подобным экстремальным ситуациям. Заодно лишний раз потренировались работники полиции, МЧС, Росгвардии и других служб. И в целом учения показали неплохую подготовку всех участников. «Руководство школы, а также службы, задействованные в тренировке, среагировали быстро, на высоком уровне, эвакуация людей прошла успешно», — пишет официальный портал городского округа.