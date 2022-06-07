В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 49-летний Евгений Александрович Понафидин. Его местонахождение неизвестно уже целую неделю – с 3 июня.Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы с сединой.В день пропажи он был одет в черную толстовку, серые брюки и черные туфли.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Евгения Понафидина, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.