В Екатеринбурге мусоровоз протаранил кроссовер

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга мусоровоз протаранил кроссовер. ДТП произошло 8 июня на перекрестке Краснолесья – Вильгельма де Геннина, сообщает «Инцидент Екатеринбург».Предположительно, водитель кроссовера ехал прямо из полосы, предназначенной для поворота направо. От столкновения с мусоровозом легковушку два раза развернуло на 360 градусов, а затем отбросило на столб с дорожными знаками, на котором размещен светофор. От удара столб покосился, дорожные знаки с него упали.В ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.