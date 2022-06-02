В Екатеринбурге мусоровоз протаранил кроссовер
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Академическом районе Екатеринбурга мусоровоз протаранил кроссовер. ДТП произошло 8 июня на перекрестке Краснолесья – Вильгельма де Геннина, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Предположительно, водитель кроссовера ехал прямо из полосы, предназначенной для поворота направо. От столкновения с мусоровозом легковушку два раза развернуло на 360 градусов, а затем отбросило на столб с дорожными знаками, на котором размещен светофор. От удара столб покосился, дорожные знаки с него упали.
В ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
Предположительно, водитель кроссовера ехал прямо из полосы, предназначенной для поворота направо. От столкновения с мусоровозом легковушку два раза развернуло на 360 градусов, а затем отбросило на столб с дорожными знаками, на котором размещен светофор. От удара столб покосился, дорожные знаки с него упали.
В ГИБДД сообщили, что в ДТП никто не пострадал.
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