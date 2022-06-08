Мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Opel в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 13-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля. ДТП произошло вчера около 19:50 на улице 40 лет Комсомола.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Opel Astra ехал по улице 40 лет Комсомола со стороны дублера Сибирского тракта в сторону Сыромолотова и допустил наезд на мальчика. Пешеход перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора.В результате аварии 13-летнего мальчика доставили в ДГКБ №9 с переломом левой голени и вывихом левого плеча.За рулем Opel Astra находился 27-летний мужчина со стажем вождения шесть лет. Он пояснил, что ехал со скоростью примерно 40 км/ч на зеленый сигнал светофора. Мальчик выбежал на дорогу неожиданно для водителя. Мужчина применил меры экстренного торможения, однако наезда избежать не удалось.