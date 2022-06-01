Любителя пьяной езды по улицам Краснотурьинска отправили в исправительный центр

18.53 Среда, 8 июня 2022
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Краснотурьинский городской суд определил наказание для водителя, который в начале марта текущего года сбил сразу 3 человек на пешеходном переходе через улицу Парковую. Как установило следствие, мужчина в момент ДТП был пьян, что приговор ему никак, разумеется, не облегчило.

Сбитые пьяным водителем пешеходы — краснотурьинцы 46-ти, 52-х и 61-го года от роду — серьёзно тогда не пострадали, отделавшись синяками и ушибами. Тем не менее, владелец «Ваз-2120» всё равно оказался под судом. Мало того, что он ездил за рулём «под шафе», так ещё и скрылся с места аварии. Кроме того выяснилось, пьяные покатушки он устраивает уже не в первый раз. Вот за эти «подвиги» судья и решил отправить нарушителя-рецидивиста в исправительный центр.

В исправительном центре краснотурьинец проведёт ближайший год. И будет благодарить судья за столь мягкое наказание. Ведь судили его по уголовной статье, которая вполне позволяет отправлять обвиняемых за решётку. Но в данном случае было принято во внимание, что у любителя пьяной езды есть на иждивении малолетний ребёнок и только поэтому смягчили приговор, — пишет издание «Вечерний Краснотурьинск».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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