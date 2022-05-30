На въезде в Первоуральск после столкновения с легковушкой загорелся КАМАЗ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На въезде в Первоуральск со стороны микрорайона Талица после лобового удара с Opel Astra загорелся КАМАЗ. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев ДТП.В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что сегодня днем водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. После столкновения грузовик загорелся.Водителя и пассажира Opel Astra осматривают врачи. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.