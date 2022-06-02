В Екатеринбурге ищут пропавшую 37-летнюю женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут пропавшую 37-летнюю Надежду Сергеевну Зарипову (Антипьеву). Ее местонахождение неизвестно с 31 мая.Приметы пропавшей: рост 153 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые волосы.В день пропажи она была одета в черную куртку, блузку, красные штаны и розовые шлепанцы.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды Зариповой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.