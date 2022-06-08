В «Николаевских банях» в Екатеринбурге произошел пожар

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня произошёл пожар в оздоровительном центре «Николаевские бани» на улице Кизеловская. Сообщение о возгорании поступило в 13:25.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на территории оздоровительного центра загорелись две бани на площади 50 квадратных метров. Посетителей в заведении в этот момент не было. Информации о пострадавших не поступало.– Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение осложняется плотной застройки, – отметили в МЧС.В тушении пожара участвуют 17 огнеборцев. Пожар на площади 80 квадратных метров удалось локализовать в 14:24.