В «Николаевских банях» в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня произошёл пожар в оздоровительном центре «Николаевские бани» на улице Кизеловская. Сообщение о возгорании поступило в 13:25.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на территории оздоровительного центра загорелись две бани на площади 50 квадратных метров. Посетителей в заведении в этот момент не было. Информации о пострадавших не поступало.
– Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение осложняется плотной застройки, – отметили в МЧС.
В тушении пожара участвуют 17 огнеборцев. Пожар на площади 80 квадратных метров удалось локализовать в 14:24.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что на территории оздоровительного центра загорелись две бани на площади 50 квадратных метров. Посетителей в заведении в этот момент не было. Информации о пострадавших не поступало.
– Существует угроза распространения пожара на соседние строения и жилые дома. Тушение осложняется плотной застройки, – отметили в МЧС.
В тушении пожара участвуют 17 огнеборцев. Пожар на площади 80 квадратных метров удалось локализовать в 14:24.
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