Подросток в Екатеринбурге пострадал при взрыве вейпа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 15-летний подросток пострадал при взрыве вейпа. Инцидент произошел 6 июня в Железнодорожном раойне.Подросток взял вейп у своего 14-летнего знакомого. Приятель просил его подержать устройство у себя, так как опасался, что его увидят родители.Вечером подросток попытался покурить в своей комнате, открыл окно и включил устройство. В это время раздался взрыв, и мальчик ощутил сильную боль в области рта. Оправившись от шока, он обнаружил, что у него выпали пять передних зубов. Сначала подросток хотел скрыть происшествие, но потом все-таки сообщил о случившемся матери.Пострадавшего доставили в больницу с рваной раной обеих губ, переломом верхних и нижних резцов и ожогом левого предплечья.