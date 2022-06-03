Подросток в Екатеринбурге пострадал при взрыве вейпа
Происшествия
Фото: Юлия Медведева
В Екатеринбурге 15-летний подросток пострадал при взрыве вейпа. Инцидент произошел 6 июня в Железнодорожном раойне.
Подросток взял вейп у своего 14-летнего знакомого. Приятель просил его подержать устройство у себя, так как опасался, что его увидят родители.
Вечером подросток попытался покурить в своей комнате, открыл окно и включил устройство. В это время раздался взрыв, и мальчик ощутил сильную боль в области рта. Оправившись от шока, он обнаружил, что у него выпали пять передних зубов. Сначала подросток хотел скрыть происшествие, но потом все-таки сообщил о случившемся матери.
Пострадавшего доставили в больницу с рваной раной обеих губ, переломом верхних и нижних резцов и ожогом левого предплечья.
Подросток взял вейп у своего 14-летнего знакомого. Приятель просил его подержать устройство у себя, так как опасался, что его увидят родители.
Вечером подросток попытался покурить в своей комнате, открыл окно и включил устройство. В это время раздался взрыв, и мальчик ощутил сильную боль в области рта. Оправившись от шока, он обнаружил, что у него выпали пять передних зубов. Сначала подросток хотел скрыть происшествие, но потом все-таки сообщил о случившемся матери.
Пострадавшего доставили в больницу с рваной раной обеих губ, переломом верхних и нижних резцов и ожогом левого предплечья.
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