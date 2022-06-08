В центре уральской столицы женщина попала под колеса трамвая

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга водитель трамвая №6 сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительной информации, водитель трамвая ехал по улице Ленина со стороны Хохрякова в стороны 8 Марта и допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть.В результате ДТП женщину доставили в ГКБ №36 с различными травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.