В Екатеринбурге автомобилист сбил ребенка и уехал с места аварии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На перекрестке Грибоедова – Бородина в Екатеринбурге автомобилист сбил ребенка. После наезда он уехал с места аварии.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что, по предварительной информации, неустановленный водитель красного автомобиля ехал по улице Грибоедова и при повороте налево на улице Бородина сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП.В результате аварии пострадал девятилетний мальчик. Его доставили в больницу с ушибами.Водителя и очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, просят позвонить по телефону: 8-908-632-43-67.