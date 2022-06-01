Свердловчане отправили жителям ДНР и ЛНР более 650 тонн гуманитарной помощи
Происшествия
Фото: департамент информполитики Свердловской области
С февраля 2022 года свердловчане отправили жителям Донецкой и Луганской народных республик более 630 тонн продуктов и товаров первой необходимости.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, единый пункт сбора гуманитарной помощи на базе Дома добровольцев Свердловской области, расположенный в Екатеринбурге на улице Крылова, 2, работает еще с февраля этого года в круглосуточном режиме без выходных.
Напомним, что в пунктах сбора принимают детскую и взрослую одежду, продукты длительного срока хранения, детское питание, школьные принадлежности, бытовую химию, средства личной гигиены, мелкую бытовую технику и строительные материалы.
По данным замгубернатора Павла Крекова, самостоятельно в область из ДНР и ЛНР прибыли уже около 700 человек, в том числе 155 детей, а организованно – еще 184 беженца.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, единый пункт сбора гуманитарной помощи на базе Дома добровольцев Свердловской области, расположенный в Екатеринбурге на улице Крылова, 2, работает еще с февраля этого года в круглосуточном режиме без выходных.
Напомним, что в пунктах сбора принимают детскую и взрослую одежду, продукты длительного срока хранения, детское питание, школьные принадлежности, бытовую химию, средства личной гигиены, мелкую бытовую технику и строительные материалы.
По данным замгубернатора Павла Крекова, самостоятельно в область из ДНР и ЛНР прибыли уже около 700 человек, в том числе 155 детей, а организованно – еще 184 беженца.
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