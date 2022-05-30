Водитель BMW сбил подростка на велосипеде в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель BMW сбил 12-летнего велосипедиста. ДТП произошло вчера, 7 июня в 16:10 на улице 40 лет Комсомола.По предварительным данным, водитель BMW-316 ехал по улице 40 лет Комсомола со стороны Высоцкого в сторону Сыромолотова и сбил велосипедиста, который неожиданно выехал с тротуара на проезжую часть.В результате аварии 12-летнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.Отец пострадавшего сообщил, что сын с его разрешения поехал кататься на велосипеде с двоюродным братом. Двигаясь по тротуару, он не справился с управлением и выехал на проезжую часть, где оказался под колесами автомобиля.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем BMW находился 35-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что двигался по дороге со скоростью около 40 км/ч, когда неожиданно с правой стороны на проезжую часть выехал ребенок на велосипеде. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.