Под Ивделем поймали двух «залётных» водителей большегрузных фур

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двух мужчин из Москвы и Ульяновска задержали неподалёку от Ивделя сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Работая водителями грузовых машин, дальнобойщики позволили себе алкогольные возлияния перед тем, как сесть за руль. Тем самым они рисковали устроить на дороге аварию, причём очень серьёзную (если учитывать тоннаж и габариты их транспортных средств для грузоперевозок).На двух пьяниц, управляющих фурами, заявили другие участники движения. По их наводке наряду ДПС удалось вычислить нарушителей и остановить обе опасные фуры. Освидетельствование на состояние опьянения показало, что у 35-летнего жителя Ульяновска 1,118 мг/л алкоголя, а у 36-летнего москвича — 1,187 мг/л.По сообщению ВК-группы «Патрульный участок», на двух нарушителей составили протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Обе фуры были отогнаны на штрафстоянку.