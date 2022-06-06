В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 51-летний Константин Юрьевич Костин. Его местонахождение неизвестно с 1 июня. Как сообщают в поисковом отряде «Прорыв», мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 174 см, среднее телосложение, карие глаза, короткие темно-русые волосы, есть залысина. Также имеется шрам полукруглой формы на голове с правой стороны и шрам от аппендицита.В день пропажи он был одет в темную кожаную куртку, бежевую кофту с надписью «PUMA», темные брюки и черные кроссовки.Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбург ОП № 1. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Константина Костина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-01 или 02.