В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропал 51-летний Константин Юрьевич Костин. Его местонахождение неизвестно с 1 июня. Как сообщают в поисковом отряде «Прорыв», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 174 см, среднее телосложение, карие глаза, короткие темно-русые волосы, есть залысина. Также имеется шрам полукруглой формы на голове с правой стороны и шрам от аппендицита.
В день пропажи он был одет в темную кожаную куртку, бежевую кофту с надписью «PUMA», темные брюки и черные кроссовки.
Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбург ОП № 1. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Константина Костина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-01 или 02.
Приметы пропавшего: рост 174 см, среднее телосложение, карие глаза, короткие темно-русые волосы, есть залысина. Также имеется шрам полукруглой формы на голове с правой стороны и шрам от аппендицита.
В день пропажи он был одет в темную кожаную куртку, бежевую кофту с надписью «PUMA», темные брюки и черные кроссовки.
Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбург ОП № 1. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Константина Костина, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-01 или 02.
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