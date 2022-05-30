За выходные в Екатеринбурге автоинспекторы поймали 67 нарушителей ПДД
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы за минувшие выходные поймали 67 нарушителей ПДД. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Из 67 нарушителей 12 водителей сели за руль в состоянии опьянения, а 31 автомобилист ехал без водительского удостоверения. Также задержаны три автолюбителя, которые ранее были лишены водительских прав. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.
Кроме того, установлены 11 фактов эксплуатации автомобилей с нанесенной в нарушение ПДД и ГОСТ тонировочной пленкой.
Были выявлены и другие нарушения. Например, в ночь на 4 июня автоинспекторы остановили автомобиль Honda Civic Ferio1999 года выпуска под управлением 19-летнего парня. У машины отсутствовал государственный регистрационный знак на задней части. В ходе проверки документов выяснилось, что и на передней части машины установлен подложный номер, который относится к автомобилю «Москвич 2141».
Молодой человек заявил, что решил закрепить номер от своего прошлого автомобиля, так как у него нет денег на автостраховку. Парня отстранили от управления машиной, а сам автомобиль эвакуировали и поместили на штрафстоянку. Владельца авто ожидает лишение водительских прав.
Из 67 нарушителей 12 водителей сели за руль в состоянии опьянения, а 31 автомобилист ехал без водительского удостоверения. Также задержаны три автолюбителя, которые ранее были лишены водительских прав. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.
Кроме того, установлены 11 фактов эксплуатации автомобилей с нанесенной в нарушение ПДД и ГОСТ тонировочной пленкой.
Были выявлены и другие нарушения. Например, в ночь на 4 июня автоинспекторы остановили автомобиль Honda Civic Ferio1999 года выпуска под управлением 19-летнего парня. У машины отсутствовал государственный регистрационный знак на задней части. В ходе проверки документов выяснилось, что и на передней части машины установлен подложный номер, который относится к автомобилю «Москвич 2141».
Молодой человек заявил, что решил закрепить номер от своего прошлого автомобиля, так как у него нет денег на автостраховку. Парня отстранили от управления машиной, а сам автомобиль эвакуировали и поместили на штрафстоянку. Владельца авто ожидает лишение водительских прав.
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