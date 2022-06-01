В больнице скончался пожилой велосипедист, сбитый ехавшей в Краснотурьинск машиной
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев
В воскресенье, 5-го июня в краснотурьинской больнице от полученных на дороге травм скончался пожилой велосипедист. Он попал под машину за несколько дней до этого.
ДТП с трагическим исходом случилось в пятницу, 3-го июня. Водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следовавший из Карпинска в Краснотурьинск, сбил 81-летнего велосипедиста. Дедушка ехал в сторону коллективного сада возле Малой Линки. По показаниям самого водителя, на велосипедиста он наехал потому, что тот начал совершать поворот и неожиданно оказался по пути следования автомобиля. Эту версию сейчас проверяют сотрудники ГИБДД, — сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».
«Скорая помощь» доставила потерпевшего в больницу и несколько дней за его жизнь боролись краснотурьинские врачи. Увы, безуспешно.
ДТП с трагическим исходом случилось в пятницу, 3-го июня. Водитель автомобиля «ВАЗ-2106», следовавший из Карпинска в Краснотурьинск, сбил 81-летнего велосипедиста. Дедушка ехал в сторону коллективного сада возле Малой Линки. По показаниям самого водителя, на велосипедиста он наехал потому, что тот начал совершать поворот и неожиданно оказался по пути следования автомобиля. Эту версию сейчас проверяют сотрудники ГИБДД, — сообщает издание «Вечерний Краснотурьинск».
«Скорая помощь» доставила потерпевшего в больницу и несколько дней за его жизнь боролись краснотурьинские врачи. Увы, безуспешно.
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