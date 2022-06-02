В Кировграде пропал мужчина в зимней куртке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировграде пропал 49-летний Юрий Юрьевич Панченко. Его местонахождение неизвестно с 31 мая. Как сообщают в поисковом отряде «Прорыв», мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 180 см, среднее телосложение, короткие с залысиной темно-русые волосы с сединой, серые глаза, овальное лицо, густые брови, щетина на щеке. На верхней челюсти в значительном количестве отсутствуют зубы. Есть шрам после удаления аппендицита.В день пропажи мужчина был одет в черную теплую зимнюю куртку, черную вязаную зимнюю шапку, сине-голубую олимпийку на молнии, серые джинсы и черные зимние ботинки.Розыском пропавшего занимается МОтд МВД России «Кировградское». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия Панченко, просят сообщить информацию по телефону: 8 (343) 5744-112, 8 (343) 574-41-13.