Волна лжеминирования накрыла свердловские суды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 17 судов Свердловской области поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал».Сообщения о минировании поступили в Верх-Исетский, Ленинский, Октябрьский и Железнодорожный районные суды Екатеринбурга, городские суды Кушвы, Алапаевска, Артёмовского, Артей, Ирбита, Краснотурьинска, Первоуральска, Полевского, Тавды, Шалей, Кировграда, Камышлова и Верхней Пышмы.В управлении судебного департамента региона рассказали, что в судах были эвакуации и проверки. Часть учреждений уже работает.