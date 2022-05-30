Волна лжеминирования накрыла свердловские суды
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В 17 судов Свердловской области поступили сообщения о минировании. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал».
Сообщения о минировании поступили в Верх-Исетский, Ленинский, Октябрьский и Железнодорожный районные суды Екатеринбурга, городские суды Кушвы, Алапаевска, Артёмовского, Артей, Ирбита, Краснотурьинска, Первоуральска, Полевского, Тавды, Шалей, Кировграда, Камышлова и Верхней Пышмы.
В управлении судебного департамента региона рассказали, что в судах были эвакуации и проверки. Часть учреждений уже работает.
Сообщения о минировании поступили в Верх-Исетский, Ленинский, Октябрьский и Железнодорожный районные суды Екатеринбурга, городские суды Кушвы, Алапаевска, Артёмовского, Артей, Ирбита, Краснотурьинска, Первоуральска, Полевского, Тавды, Шалей, Кировграда, Камышлова и Верхней Пышмы.
В управлении судебного департамента региона рассказали, что в судах были эвакуации и проверки. Часть учреждений уже работает.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Агрессивный конь напал на мужчину в Верхней Салде
01 июня 2022
01 июня 2022