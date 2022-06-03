Под Североуральском огнеборцы спасли упавшего в карьер мужчину
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
У поселка Покровск-Уральский сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал на склон затопленного карьера и не мог выбраться самостоятельно. Инцидент произошел днем 5 июня.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, мужчина при падении избежал тяжелых травм, сам смог сообщить о происшествии и попросить о помощи.
Прибывшие спасатели спустились к пострадавшему с помощью спасательных веревок, обвязали его двойной спасательной петлей и спустили вниз. Внизу мужчину на лодке ожидал неравнодушный очевидец. Он и доставил постардавшего и участников спасательной операции на берег.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, мужчина при падении избежал тяжелых травм, сам смог сообщить о происшествии и попросить о помощи.
Прибывшие спасатели спустились к пострадавшему с помощью спасательных веревок, обвязали его двойной спасательной петлей и спустили вниз. Внизу мужчину на лодке ожидал неравнодушный очевидец. Он и доставил постардавшего и участников спасательной операции на берег.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».