Под Североуральском огнеборцы спасли упавшего в карьер мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

У поселка Покровск-Уральский сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал на склон затопленного карьера и не мог выбраться самостоятельно. Инцидент произошел днем 5 июня.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, мужчина при падении избежал тяжелых травм, сам смог сообщить о происшествии и попросить о помощи.Прибывшие спасатели спустились к пострадавшему с помощью спасательных веревок, обвязали его двойной спасательной петлей и спустили вниз. Внизу мужчину на лодке ожидал неравнодушный очевидец. Он и доставил постардавшего и участников спасательной операции на берег.