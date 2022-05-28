В Екатеринбурге на Карла Либкнехта под колесами троллейбуса погиб пешеход

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 10.00, в Екатеринбурге на перекресте улиц Карла Либкнехта и Первомайская под колесами троллейбуса маршрута №9 погиб пешеход, переходивший через дорогу по «зебре».В городской Госавтоинспекции сообщили, что погибший начал переходить через дорогу, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. Его личность сейчас устанавливают.Водительница троллейбуса тоже проехала перекресток на запрещающий сигнал. В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.Медосвидетельствование показало, что водительница находилась в трезвом состоянии.«На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители городской Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа», – рассказали в отделении пропаганды ГБИДД Екатеринбурга.