В Екатеринбурге на Карла Либкнехта под колесами троллейбуса погиб пешеход
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня утром, около 10.00, в Екатеринбурге на перекресте улиц Карла Либкнехта и Первомайская под колесами троллейбуса маршрута №9 погиб пешеход, переходивший через дорогу по «зебре».
В городской Госавтоинспекции сообщили, что погибший начал переходить через дорогу, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. Его личность сейчас устанавливают.
Водительница троллейбуса тоже проехала перекресток на запрещающий сигнал. В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.
Медосвидетельствование показало, что водительница находилась в трезвом состоянии.
«На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители городской Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа», – рассказали в отделении пропаганды ГБИДД Екатеринбурга.
В городской Госавтоинспекции сообщили, что погибший начал переходить через дорогу, не дождавшись разрешающего сигнала светофора. Его личность сейчас устанавливают.
Водительница троллейбуса тоже проехала перекресток на запрещающий сигнал. В результате происшествия пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи.
Медосвидетельствование показало, что водительница находилась в трезвом состоянии.
«На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители городской Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа», – рассказали в отделении пропаганды ГБИДД Екатеринбурга.
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