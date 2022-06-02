В Нижнем Тагиле спасатели вызволили из мусоропровода женщину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня нижнетагильские спасатели вызволили провалившуюся в мусоропровод женщину. Инцидент произошел в доме по Ленинградскому проспекту.По словам самой тагильчанки, она случайно выронила телефон, после чего попыталась самостоятельно достать его. В результате местная жительница угодила в ловушку.Как рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила, чтобы вызволить женщину из плена бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода. После этого тагильчанку подняли при помощи альпинистского снаряжения.