В Нижнем Тагиле спасатели вызволили из мусоропровода женщину
Происшествия
Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила
Сегодня нижнетагильские спасатели вызволили провалившуюся в мусоропровод женщину. Инцидент произошел в доме по Ленинградскому проспекту.
По словам самой тагильчанки, она случайно выронила телефон, после чего попыталась самостоятельно достать его. В результате местная жительница угодила в ловушку.
Как рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила, чтобы вызволить женщину из плена бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода. После этого тагильчанку подняли при помощи альпинистского снаряжения.
По словам самой тагильчанки, она случайно выронила телефон, после чего попыталась самостоятельно достать его. В результате местная жительница угодила в ловушку.
Как рассказали в Центре защиты населения и территории Нижнего Тагила, чтобы вызволить женщину из плена бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода. После этого тагильчанку подняли при помощи альпинистского снаряжения.
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