В аварии с фурой на ЕКАД пострадали два человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла авария с участием фуры «Scania», в результате которой пострадали два человека: водитель и пассажир легкового автомобиля «Volkswagen Polo».Как сообщает портал Е1 со ссылкой на екатеринбургскую Госавтоинспекцию, 29-летнего водителя легковушки госпитализировали с переломом таза, 32-летнего пассажира с ушибом грудной клетки.«У обоих пострадавших тупая травма живота, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.По предварительным данным, авария произошла по вине водителя фуры. Он нарушил знак «Разворот». Его стаж вождения составляет 29 лет.