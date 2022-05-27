В аварии с фурой на ЕКАД пострадали два человека
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла авария с участием фуры «Scania», в результате которой пострадали два человека: водитель и пассажир легкового автомобиля «Volkswagen Polo».
Как сообщает портал Е1 со ссылкой на екатеринбургскую Госавтоинспекцию, 29-летнего водителя легковушки госпитализировали с переломом таза, 32-летнего пассажира с ушибом грудной клетки.
«У обоих пострадавших тупая травма живота, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя фуры. Он нарушил знак «Разворот». Его стаж вождения составляет 29 лет.
Как сообщает портал Е1 со ссылкой на екатеринбургскую Госавтоинспекцию, 29-летнего водителя легковушки госпитализировали с переломом таза, 32-летнего пассажира с ушибом грудной клетки.
«У обоих пострадавших тупая травма живота, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», – рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя фуры. Он нарушил знак «Разворот». Его стаж вождения составляет 29 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».