В екатеринбургском посёлке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 07.00, в екатеринбургском посёлке Палкинский Торфяник в коллективном саду случился пожар. На площади 154 квадратных метра сгорели надворные постройки, баня и садовый дом.«В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 14 человек личного состава», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.В 07.43 огнеборцы локализировали огонь, в 08.00 ликвидировали открытое горение. Поливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 12.12.