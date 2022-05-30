В уральской столице на Уралмаше неизвестный заглядывал под капоты автомобилей
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Уралмаше заметили неизвестного мужчину, заглядывающего под капоты чужих машин. О нём рассказала местная жительница, на камеру которой попал подозрительный гражданин.
Видео с неизвестным опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как гражданин сначала проходит мимо машин, припаркованных во дворе дома №71 по улице Ильича, после чего возвращается и заглядывает под капот машины женщины, которая поделилась видео.
По словам екатеринбурженки, аккумулятора в этот момент в её машине не было, так как она специально снимает его на ночь. Отмечается, что в ту же ночь в этом же дворе вытащили аккумулятор из другого автомобиля.
Видео с неизвестным опубликовал паблик «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как гражданин сначала проходит мимо машин, припаркованных во дворе дома №71 по улице Ильича, после чего возвращается и заглядывает под капот машины женщины, которая поделилась видео.
По словам екатеринбурженки, аккумулятора в этот момент в её машине не было, так как она специально снимает его на ночь. Отмечается, что в ту же ночь в этом же дворе вытащили аккумулятор из другого автомобиля.
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