В малолетнюю жительницу Нижнего Тагила пьяная соседка метнула молоток
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева
Походом в больницу обернулось для 7-летней жительницы Нижнего Тагила прогулка возле родного дома с мамой и сестрой. В ребёнка швырнула молоток выскочившая из подъезда соседка.
Случилось это в последний день мая на улице Краснознамённой. Мама пострадавший вышла на улицу пообщаться с подругой. Две её дочки увязались с родительницей и крутились рядом со взрослыми, пока те беседовали. Эту идиллию прервало повление соседки, которая без предупреждений кинула в сторону беседующих тяжёлый инструмент. Молоток попал в голову одной из девочек.
Соседка на этом не успокоилась, и пока мама потерпевшей ждала приезда Скорой помощи и полиции, продолжала швыряться различными инструментами. От агрессивной женщины даже пришлось прятаться в машину.
К счастью, медики не обнаружили у пострадавшей девочки ранений серьёзней гематомы. Агрессивную же соседку сейчас проверяют сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское», — сообщает издание «Между строк».
Случилось это в последний день мая на улице Краснознамённой. Мама пострадавший вышла на улицу пообщаться с подругой. Две её дочки увязались с родительницей и крутились рядом со взрослыми, пока те беседовали. Эту идиллию прервало повление соседки, которая без предупреждений кинула в сторону беседующих тяжёлый инструмент. Молоток попал в голову одной из девочек.
Соседка на этом не успокоилась, и пока мама потерпевшей ждала приезда Скорой помощи и полиции, продолжала швыряться различными инструментами. От агрессивной женщины даже пришлось прятаться в машину.
К счастью, медики не обнаружили у пострадавшей девочки ранений серьёзней гематомы. Агрессивную же соседку сейчас проверяют сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское», — сообщает издание «Между строк».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мэр Нижнего Тагила предлагает снова повысить стоимость проезда в общественном транспорте
01 июня 2022
01 июня 2022
В Нижнем Тагиле пожар уничтожил жилой частный дом
01 июня 2022
01 июня 2022