В малолетнюю жительницу Нижнего Тагила пьяная соседка метнула молоток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Походом в больницу обернулось для 7-летней жительницы Нижнего Тагила прогулка возле родного дома с мамой и сестрой. В ребёнка швырнула молоток выскочившая из подъезда соседка.Случилось это в последний день мая на улице Краснознамённой. Мама пострадавший вышла на улицу пообщаться с подругой. Две её дочки увязались с родительницей и крутились рядом со взрослыми, пока те беседовали. Эту идиллию прервало повление соседки, которая без предупреждений кинула в сторону беседующих тяжёлый инструмент. Молоток попал в голову одной из девочек.Соседка на этом не успокоилась, и пока мама потерпевшей ждала приезда Скорой помощи и полиции, продолжала швыряться различными инструментами. От агрессивной женщины даже пришлось прятаться в машину.К счастью, медики не обнаружили у пострадавшей девочки ранений серьёзней гематомы. Агрессивную же соседку сейчас проверяют сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское», — сообщает издание «Между строк».