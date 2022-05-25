В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме пропала 75-летняя Валентина Александровна Мызникова (Лобанова). Ее местонахождение неизвестно с 30 мая. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, серые глаза, каштановые волосы, стрижка «Боб Каре», по всему телу множественные родинки.В день пропажи женщина была одет в бледно-розовую куртку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки, черную кофту с рисунком розочки.Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валентины Мызниковой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 685-43-44 или 02.