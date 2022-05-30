Автоинспекторы применили табельное оружие в погоне за Lexus в Екатеринбурге

– Находившийся за рулем белого кроссовера человек неоднократно нарушил правила дорожного движения, выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения, проезжая перекрестки на запрещающий сигнал светофора, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье пешеходов и водителей. На помощь экипажу ГИБДД были направлены дополнительные силы ДПС, – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД в погоне за Lexus применили табельное оружие. Об этом рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.Инцидент произошел 1 июня около полуночи на третьем километре автодороги в районе ТЭЦ. Экипаж ДПС обратил внимание Lexus, который выезжал из леса. С помощью громкоговорящего устройства автоинспектор потребовал водителя остановиться для проверки документов. Однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Началась погоня.Вблизи развязки поселок Медный – ЕКАД после стрельбы автоинспекторов по колесам водитель Lexus потерял управление и съехал в кювет. Правоохранители задержали двух мужчин 1980 года рождения. Ими оказались браться-близнецы. В салоне автомобиля был найден небольшой сверток с белым веществом, которое направили на экспертизу.В отношении лихача составлены пять административных протоколов: за проезд на красный свет, тонировку с нарушениями, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, невыполнение требования полицейского об остановке и за непристегнутый ремень.