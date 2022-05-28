На озере в Екатеринбурге утонул подросток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На озере в Малом Истоке в Екатеринбурге утонул подросток. Трагедия произошла днем 2 июня.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что группа подростков ныряла на озере в Малом Истоке. После очередного прыжка в воду один из подростков не выплыл на поверхность.На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и представители следственных органов. Примерно через два часа тело подростка нашли и подняли на берег.МЧС призывает граждан быть предельно осторожными, отдыхая на водоемах, и внимательными к своим близким, в особенности – к детям.