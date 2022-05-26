Из горящей пятиэтажки в Нижнем Тагиле огнеборцы спасли двух человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажке на улице Коминтерна. Сообщение о возгорании поступило в 02:32.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 12 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в комнате общего пользования на первом этаже муниципального пятиэтажного дома коридорного типа.До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человека. Сотрудники МЧС с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли двух жильцов. К счастью, пострадавших нет.Открытое горение огнеборцы ликвидировали в 02:46. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:22.