В Североуральске погиб выпавший из окна малыш

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первый день лета стал последним для малолетнего жителя Североуральска. К трагедии привела невнимательность родителей малыша.Прогулка по подоконнику закончилась тем, что 4-летний ребёнок опёрся на противомоскитную сетку. Опора оказалась настолько непрочной, что не смогла выдержать даже малыша. Сетка выпала из пазов в оконной раме, вместе с ней из окна выпал и ребёнок.Поскольку семья проживает на пятом этаже многоквартирного дома, было бы чудом, останься ребёнок жив после такого падения. Увы, чуда не случилось. Прибывшие к месту происшествия врачи "Скорой помощи" уже ничего не могли сделать для спасения малютки.Подобные истории, к сожалению, — не редкость. С наступлением лета многие граждане открывают окна, спасаясь от жары, и вставляют в проёмы препятствия для комаров и мух. Но противомоскитные сетки, часто выполненные из металла, обманчиво прочны. Из-за этой коварной обманчивости травмируются или гибнут дети и домашние животные.