Пожарные Первоуральска спасли экзотическую птицу из ветвей дерева

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Необычный вызов получили пожарные Первоуральска. Из сообщили не о пожаре, а о «жар-птице», которая застряла в ветвях дерева.Выехавшие по указанному адресу специалисты по пожаротушению действительно увидели экзотическую птаху — павлина, который запутался своим шикарным оперением в ветвях и никак не мог самостоятельно выбраться из «зелёного» плена. Пожарные воспользовались спецтехникой, чтобы вызволить павлина и передать его хозяевам, которые не уследили, как их пернатый питомец решил прогуляться на свободе и выбрался со двора частного дома.Конечно, уральский климат совсем не подходит для таких «курочек», как павлины (действительно относящихся к отряду курообразных). Они живут в куда более тёплых краях, и спасённый первоуральскими пожарными беглец вполне мог погибнуть просто от замерзания одной из не особо мягких ночей. Не говоря уж о том, что на воле у него наверняка возникли бы проблемы с пропитанием.