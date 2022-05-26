Екатеринбурженка взыскала компенсацию морального вреда за гибель брата на работе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга взыскала компенсацию морального вреда за гибель брата на работе. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Несчастный случай произошел в августе 2020 года в производственном цехе ООО «Форэс». В результате пострадали два человека, один из которых скончался от травм через несколько дней после произошедшего.Сестра погибшего обратилась в суд. По факту несчастного случая было возбуждено уголовное дело. Виновным признали старшего мастера цеха. Однако позднее дело было прекращено в связи с примирением сторон. Суд установил, что к трагедии привело нарушение правил техники безопасности при обслуживании одновременно не менее семи шаровых мельниц, завышение объемов производственных заданий, а также отсутствие контроля мастера за работой подчиненных.Как рассказали в пресс-службе облсуда, виновный мастер частично выплатил сестре погибшего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Однако ответственность за действия работника лежит и на его работодателе. Женщина обратилась с иском в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и попросила взыскать с ООО «Форэс» компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Суд частично удовлетворил требования женщины, взыскав с компании 400 тысяч рублей.Ответчик с таким решением и подал апелляцию в Свердловский облсуд, попросив снизить сумму до 200 тысяч рублей, так как погибший в день трагедии нарушил трудовую дисциплину. Однако облсуд, рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения.