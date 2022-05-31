Полицейские ищут в Екатеринбурге пропавшего без вести мужчину
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники полиции ищут в Екатеринбурге пропавшего без вести Тахира Худайбердаевича Хайдарова 1961 года рождения. Он пропал еще в ноябре прошлого года.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, Хайдаров Тахир – житель Кемеровской области, который находился в Екатеринбурге с прошлого года. Однако 28 ноября он ушел из рабочего дома, расположенного на улице Ильича, 28, и до сих пор не вернулся. Документов у него при себе нет. В УМВД отмечают, что мужчина имеет проблемы с памятью.
Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 157 см, худощавое телосложение, треугольное лицу, искривлен нос, темные глаза, густые брови, темные с проседью волосы, есть лобные залысины.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-15, 8 (343) 356-45-59 или 102 (02).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, Хайдаров Тахир – житель Кемеровской области, который находился в Екатеринбурге с прошлого года. Однако 28 ноября он ушел из рабочего дома, расположенного на улице Ильича, 28, и до сих пор не вернулся. Документов у него при себе нет. В УМВД отмечают, что мужчина имеет проблемы с памятью.
Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 157 см, худощавое телосложение, треугольное лицу, искривлен нос, темные глаза, густые брови, темные с проседью волосы, есть лобные залысины.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-15, 8 (343) 356-45-59 или 102 (02).
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