Полицейские ищут в Екатеринбурге пропавшего без вести мужчину



Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции ищут в Екатеринбурге пропавшего без вести Тахира Худайбердаевича Хайдарова 1961 года рождения. Он пропал еще в ноябре прошлого года.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, Хайдаров Тахир – житель Кемеровской области, который находился в Екатеринбурге с прошлого года. Однако 28 ноября он ушел из рабочего дома, расположенного на улице Ильича, 28, и до сих пор не вернулся. Документов у него при себе нет. В УМВД отмечают, что мужчина имеет проблемы с памятью.Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 157 см, худощавое телосложение, треугольное лицу, искривлен нос, темные глаза, густые брови, темные с проседью волосы, есть лобные залысины.Всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить информацию в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-15, 8 (343) 356-45-59 или 102 (02).