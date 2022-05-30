Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Во время работ в строящемся доме в Академическом районе Екатеринбурга обвалился этаж. Об этом сообщает Е1.RU.Инцидент произошел вчера, 1 июня, на стройке, расположенной на противоположной стороне от Преображенского парка. Однако в «РСГ-Академическое» заявили, что это был не обвал, а плановый демонтаж плит девятого этажа.Как сообщили в компании, технический надзор обнаружил недостатки в работе подрядной организации. В результате решили демонтировать часть плиты и выполнить работы заново. В ходе проведения работ никто не пострадал. Также произошедшее не угрожает конструкции сооружения.