В центре Екатеринбурга автоледи сбила двух подростков на электросамокате

10.24 Четверг, 2 июня 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге девушка-водитель арендованной иномарки сбила двух подростков, пересекающих дорогу на электросамокате. ДТП произошло вчера в 20:47 напротив Октябрьской площади, 3.

По предварительным данным, девушка-водитель Hyundai Solaris ехала по Набережной Рабочей Молодежи со стороны улицы Химиков в сторону 8 Марта и допустила наезд на двух ребят, которые пересекали проезжую часть на электросамокате.


Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга


В результате ДТП 15-летнего мальчика и 14-летнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.

По словам родителей пострадавших, дети взяли электросамокат на прокат без их разрешения под чужим аккаунтом своего 17-летнего друга.

За рулем Hyundai Solaris находилась 20-летняя девушка. Водительский стаж ее составляет менее трех лет. Она воспользовалась сервисом каршеринга. Девушка пояснила, что при выезде с улицы Набережная Рабочей Молодежи в сторону 8 Марта неожиданно в левую заднюю часть машины произошел удар. Автоледи остановилась и увидела подростков на электросамокате.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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