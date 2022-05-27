В центре Екатеринбурга автоледи сбила двух подростков на электросамокате



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге девушка-водитель арендованной иномарки сбила двух подростков, пересекающих дорогу на электросамокате. ДТП произошло вчера в 20:47 напротив Октябрьской площади, 3.По предварительным данным, девушка-водитель Hyundai Solaris ехала по Набережной Рабочей Молодежи со стороны улицы Химиков в сторону 8 Марта и допустила наезд на двух ребят, которые пересекали проезжую часть на электросамокате.В результате ДТП 15-летнего мальчика и 14-летнюю девочку доставили в больницу с различными травмами.По словам родителей пострадавших, дети взяли электросамокат на прокат без их разрешения под чужим аккаунтом своего 17-летнего друга.За рулем Hyundai Solaris находилась 20-летняя девушка. Водительский стаж ее составляет менее трех лет. Она воспользовалась сервисом каршеринга. Девушка пояснила, что при выезде с улицы Набережная Рабочей Молодежи в сторону 8 Марта неожиданно в левую заднюю часть машины произошел удар. Автоледи остановилась и увидела подростков на электросамокате.