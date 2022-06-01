Две иномарки загорелись ночью в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле на улице Мира загорелись два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 01:34.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил панель приборов и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля Chevrolet Aveo и колесо Toyota RAV 4.На место происшествия выезжали семь огнеборцев. Однако возгорание успели потушить очевидцы первичными средствами пожаротушения.