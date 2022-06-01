Две иномарки загорелись ночью в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Нижнем Тагиле на улице Мира загорелись два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 01:34.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил панель приборов и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля Chevrolet Aveo и колесо Toyota RAV 4.
На место происшествия выезжали семь огнеборцев. Однако возгорание успели потушить очевидцы первичными средствами пожаротушения.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, огонь повредил панель приборов и лакокрасочное покрытие легкового автомобиля Chevrolet Aveo и колесо Toyota RAV 4.
На место происшествия выезжали семь огнеборцев. Однако возгорание успели потушить очевидцы первичными средствами пожаротушения.
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