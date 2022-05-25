Нуждающийся в медицинской помощи пенсионер пропал в Серове

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Серове пропал 80-летний Владимир Павлович Ефремов. Его местонахождение неизвестно с 23 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы.В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Владимира Ефремова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.