Нуждающийся в медицинской помощи пенсионер пропал в Серове
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Серове пропал 80-летний Владимир Павлович Ефремов. Его местонахождение неизвестно с 23 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы.
В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Владимира Ефремова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, седые волосы.
В день пропажи он был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Владимира Ефремова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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