В Нижнем Тагиле пожар уничтожил жилой частный дом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не всем жителям Нижнего Тагила первый день лета принёс радость. Кое-кто из них лишился жилья. Сегодня на улице Белогорской огонь полностью уничтожил частный дом.Возникший на Белогорской пожар был такой сильный, что дым от него увидели со всех концов города. По этой причине по соцсетям разошлась противоречивая информация — тагильчане примерно догадывались, в каком из районов города горит, но точное место возгорания определяли с трудом.Несмотря на большое количество свидетелей и противопожарные силы, брошенные на борьбу с огненной стихией, отстоять строение не удалось. Основное здание — одноэтажное, но просторное, — и пристройки к нему сгорели дотла.