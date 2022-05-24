Агрессивный конь напал на мужчину в Верхней Салде
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На улице Урицкого в Верхней Салде конь напал на мужчину и начал топтать его копытами. Пострадавшего пришлось госпитализировать, пишет vSalde.Ru.
Инцидент произошел на глазах местных жителей. Мужчина шел по улице, когда внезапно на него налетел конь, повалил его на землю и стал топтать. Пострадавшего спасла женщина, которая отогнала животное.
Мужчине вызвали бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали местного жителя с травмами.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что за двое суток в органы внутренних дел поступало уже два тревожных сообщения о неадекватном поведении животного. В последний раз пострадавшему мужчине были причинены тяжкие увечья, в том числе перелом ребер. Сейчас врачи местной больницы принимают все меры, чтобы спасти его жизнь.
По словам полковника Горелых, проверку по неадекватному поведению коню поручили провести службе участковых уполномоченных.
Инцидент произошел на глазах местных жителей. Мужчина шел по улице, когда внезапно на него налетел конь, повалил его на землю и стал топтать. Пострадавшего спасла женщина, которая отогнала животное.
Мужчине вызвали бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали местного жителя с травмами.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что за двое суток в органы внутренних дел поступало уже два тревожных сообщения о неадекватном поведении животного. В последний раз пострадавшему мужчине были причинены тяжкие увечья, в том числе перелом ребер. Сейчас врачи местной больницы принимают все меры, чтобы спасти его жизнь.
По словам полковника Горелых, проверку по неадекватному поведению коню поручили провести службе участковых уполномоченных.
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