Агрессивный конь напал на мужчину в Верхней Салде

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На улице Урицкого в Верхней Салде конь напал на мужчину и начал топтать его копытами. Пострадавшего пришлось госпитализировать, пишет vSalde.Ru.Инцидент произошел на глазах местных жителей. Мужчина шел по улице, когда внезапно на него налетел конь, повалил его на землю и стал топтать. Пострадавшего спасла женщина, которая отогнала животное.Мужчине вызвали бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали местного жителя с травмами.Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что за двое суток в органы внутренних дел поступало уже два тревожных сообщения о неадекватном поведении животного. В последний раз пострадавшему мужчине были причинены тяжкие увечья, в том числе перелом ребер. Сейчас врачи местной больницы принимают все меры, чтобы спасти его жизнь.По словам полковника Горелых, проверку по неадекватному поведению коню поручили провести службе участковых уполномоченных.