Пожарные спасли из горящего дома в Красноуральске семь человек
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Красноуральске произошел пожар в трехэтажном доме на улице Республиканская. Сообщение о возгорании поступило в 00:44.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошел в квартире на первом этаже трехэтажного муниципального жилого дома.
В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Возгорание потушили за две минуты.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошел в квартире на первом этаже трехэтажного муниципального жилого дома.
– Огнеборцами спасены семь человек. Есть пострадавшие, – отмечают в МЧС.
В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Возгорание потушили за две минуты.
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