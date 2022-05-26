Пожарные спасли из горящего дома в Красноуральске семь человек

– Огнеборцами спасены семь человек. Есть пострадавшие, – отмечают в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Красноуральске произошел пожар в трехэтажном доме на улице Республиканская. Сообщение о возгорании поступило в 00:44.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошел в квартире на первом этаже трехэтажного муниципального жилого дома.В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Возгорание потушили за две минуты.